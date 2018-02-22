أهالي عفرين يحتشدون ترحيبا بالقوات الشعبية في مواجهة تركيا (بالفيديو والصور)

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن أهالي مدينة عفرين احتشدوا، اليوم الخميس، في الساحة الرئيسية للمدينة تأكيدا لانتمائهم للوطن وترحيبا بانخراط القوات الشعبية في مواجهة ما أسمته "عدوان النظام التركي".

وأفادت "سانا" في حلب بأن الأهالي أكدوا خلال تجمعهم في الساحة الرئيسية وسط المدينة انتماءهم لوطنهم سوريا، مرحبين بانخراط القوات الشعبية في مواجهة "عدوان النظام التركي" المتواصل على منطقة عفرين.

وجددوا تأكيدهم على أن منطقة عفرين جزء لا يتجزأ من الأرض السورية… "ولن يسمحوا لقوات "نظام أردوغان" ومرتزقته من المجموعات الإرهابية بتدنيس أرضها وسيكون مصير المعتدين الخسران والخذلان".

ونشرت صفحات كردية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لدخول دفعة جديدة من القوات الشعبية السورية إلى مدينة عفرين رافعين أعلام الدولة السورية.

وفي السياق المتصل بالشان العفريني، أكد مصدر بـ"الجيش السوري الحر"، مساء أمس الأربعاء، انتشار وحدات من القوات الشعبية الموالية للحكومة السورية في محيط مدينة عفرين السورية، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها القوات التركية هناك.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نؤكد انتشار عناصر من قوات الدفاع الشعبية على طول الشريط الحدودي في محيط عفرين يقدر عددها بأكثر من 400 عنصر"، على حد قوله، مشيرا إلى أن "معظمهم قادمون من نبل والزهراء".

وأِشار المصدر إلى أن "هناك أنباء، غير مؤكدة بعد، تفيد بأن قوة تتكون من 500 عنصر تابعة للجيش العربي السوري قد دخلت مدينة عفرين".

وقد امتنعت السلطات التركية عن الرد على سؤال "سبوتنيك" حول الأنباء التي تفيد بانتشار قوات من الدفاع الشعبية على طول الحدود السورية بمحيط عفرين.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، بدأت القوات الشعبية الموالية للحكومة السورية في الانتشار في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

وقال الإعلام الحربي المركزي في بيان إن "وحدات من قوات الدفاع الشعبية بدأت الانتشار على طول الشريط الحدودي في عدة نقاط بمحيط مدينة ‎عفرين".