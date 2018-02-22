تسجيل
12:08 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عفرين

    أهالي عفرين يحتشدون ترحيبا بالقوات الشعبية في مواجهة تركيا (بالفيديو والصور)

    © REUTERS/ KHALIL ASHAWI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    "غصن الزيتون" في عفرين السورية (2) (69)
    0 20

    أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن أهالي مدينة عفرين احتشدوا، اليوم الخميس، في الساحة الرئيسية للمدينة تأكيدا لانتمائهم للوطن وترحيبا بانخراط القوات الشعبية في مواجهة ما أسمته "عدوان النظام التركي".

    وأفادت "سانا" في حلب بأن الأهالي أكدوا خلال تجمعهم في الساحة الرئيسية وسط المدينة انتماءهم لوطنهم سوريا، مرحبين بانخراط القوات الشعبية في مواجهة "عدوان النظام التركي" المتواصل على منطقة عفرين.

    وجددوا تأكيدهم على أن منطقة عفرين جزء لا يتجزأ من الأرض السورية… "ولن يسمحوا لقوات "نظام أردوغان" ومرتزقته من المجموعات الإرهابية بتدنيس أرضها وسيكون مصير المعتدين الخسران والخذلان".

    ونشرت صفحات كردية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو لدخول دفعة جديدة من القوات الشعبية السورية إلى مدينة عفرين رافعين أعلام الدولة السورية.

    وفي السياق المتصل بالشان العفريني، أكد مصدر بـ"الجيش السوري الحر"، مساء أمس الأربعاء، انتشار وحدات من القوات الشعبية الموالية للحكومة السورية في محيط مدينة عفرين السورية، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها القوات التركية هناك.

    وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نؤكد انتشار عناصر من قوات الدفاع الشعبية على طول الشريط الحدودي في محيط عفرين يقدر عددها بأكثر من 400 عنصر"، على حد قوله، مشيرا إلى أن "معظمهم قادمون من نبل والزهراء".

    وأِشار المصدر إلى أن "هناك أنباء، غير مؤكدة بعد، تفيد بأن قوة تتكون من 500 عنصر تابعة للجيش العربي السوري قد دخلت مدينة عفرين".

     وقد امتنعت السلطات التركية عن الرد على سؤال "سبوتنيك" حول الأنباء التي تفيد بانتشار قوات من الدفاع الشعبية على طول الحدود السورية بمحيط عفرين.

    وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء، بدأت القوات الشعبية الموالية للحكومة السورية في الانتشار في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

    وقال الإعلام الحربي المركزي في بيان إن "وحدات من قوات الدفاع الشعبية بدأت الانتشار على طول الشريط الحدودي في عدة نقاط بمحيط مدينة ‎عفرين".

    الموضوع:
    "غصن الزيتون" في عفرين السورية (2) (69)

    انظر أيضا:

    "وحدات حماية الشعب": نشر قوات موالية للحكومة السورية على الخطوط الأمامية في عفرين
    الحكومة التركية: لا توجد معلومات مؤكدة حول دخول الجيش السوري إلى عفرين
    "الحر": أنباء غير مؤكدة تفيد بدخول 500 جندي من الجيش السوري إلى عفرين
    القوات الشعبية بدأت بالانتشار على طول الشريط الحدودي في محيط عفرين
    بالفيديو... الحياة تزداد صعوبة في عفرين مع اشتداد القصف التركي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار عفرين, أخبار سوريا, دخول الجيش العربي السوري إلى عفرين, دخول القوات الشعبية السورية إلى عفرين, القوات الشعبية السورية, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    قناصة روسية في الجيش الروسي
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    عملية غصن الزيتون التركية في عفرين السورية
    سير عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك