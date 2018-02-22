بغداد ترد على تصريحات مسؤول إيراني حول خضوعها لسيطرة طهران

ردت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس 22 فبراير/شباط، على تصريحات مسؤول إيراني قال إن إيران هي من أعدمت الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وأن هناك 5 أو 6 دول تحت السيطرة الإيرانية.

© AP Photo/ KAREN BALLARD محامي صدام حسين يكشف السر الأهم عن الرئيس العراقي الراحل

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب، إن "إيران وقفت بالحرب مع العراق ضد الإرهاب ونشكر جهودها ودعمها"، مبينا أن "جميع الدول قاتلت مع العراق ضد الإرهاب لدرء الخطر عن نفسها"، وذلك وفقاً لموقع "السومرية نيوز"

وأضاف محجوب أن "أي تصريحات تصدر من أي طرف تشير إلى التدخل بالشأن العراقي أو الهيمنة على العراق هي مرفوضة"، لافتا إلى أنه "لا توجد دولة تهيمن على العراق".

وكان عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية رحيم بور أزغدي أعلن، في وقت سابق، أن إيران هي من أعدمت الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فيما أشار إلى أن هناك 5 دول تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي.

وبشأن مؤتمر الكويت، أكد محجوب أن "العراق كان يريد 88.2 مليار دولار كحد أدنى لإعمار البنى الأساسية"، لافتاً إلى أن "ما حصلنا عليه في مؤتمر إعادة إعمار العراق والذي عقد ب‍الكويت لم يكن بمستوى الطموح".

يذكر أن مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي أقيم في الكويت واستمر لثلاثة أيام، جمع مبالغ بقيمة 30 مليار دولار.