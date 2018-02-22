تقليد وزير سعودي لقب شخصية عام 2017

حصل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، اليوم الخميس، على لقب شخصية العام 2017 الدولية في الدبلوماسية النفطية، خلال أسبوع النفط الدولي في لندن لمعهد الطاقة البريطاني.

لندن- سبوتنيك. وتسلم الجائزة مندوب المملكة العربية السعودية إلى "أوبك" أديب العلام، نيابة عن الوزير، وقال العلام: "لي الشرف بتسلم الجائزة".

© Sputnik. Maxim Blinov وزير الطاقة الروسي يبحث مع الملك سلمان التعاون في مجال سوق النفط

وتقلد هذه الجائزة للشخص الذي يملك سجلا حافلا من الإنجازات في مجال النهوض العالمي بإنتاج النفط.

تنتهي اليوم أعمال أسبوع النفط الدولي، الذي امتد للفترة ما بين 20 — 22 شباط / فبراير.

ويسلط المؤتمر الضوء هذا العام، على الانتقال الطاقي وعلى دفع اتفاقية باريس للمناخ للتطبيق بهدف تقليل انبعاث الكربون من عمليات الاستثمار في المستقبل.