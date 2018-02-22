تقليد وزير سعودي لقب شخصية عام 2017

لندن- سبوتنيك. وتسلم الجائزة مندوب المملكة العربية السعودية إلى "أوبك" أديب العلام، نيابة عن الوزير، وقال العلام: "لي الشرف بتسلم الجائزة".
وتقلد هذه الجائزة للشخص الذي يملك سجلا حافلا من الإنجازات في مجال النهوض العالمي بإنتاج النفط.
تنتهي اليوم أعمال أسبوع النفط الدولي، الذي امتد للفترة ما بين 20 — 22 شباط / فبراير.
ويسلط المؤتمر الضوء هذا العام، على الانتقال الطاقي وعلى دفع اتفاقية باريس للمناخ للتطبيق بهدف تقليل انبعاث الكربون من عمليات الاستثمار في المستقبل.
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