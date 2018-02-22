رغم التهديدات التركية... اتفاق جديد بين مصر وقبرص

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، عن توقيع اتفاق مبدئي مع الحكومة القبرصية لإقامة خط أنابيب يمتد من قبرص إلى مصر.

© AP Photo/ Hasan Jamali تعليق وزارة البترول المصرية على استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل

وأكد الملا خلال مشاركته في فاعليات مؤتمر أسبوع البترول الدولي بلندن، أن السوق المحلية الكبيرة بمصر تعد أحد العوامل المهمة في اتخاذ هذا القرار كونها ثاني أكبر سوق محلي في أفريقيا.

وأضاف الملا أن مصر تمتاز بميزة تنافسية في ظل تسهيلات التخزين والمنتجات البترولية والبتروكيماوية ونقلها شرق وغرب الخليج والبحر المتوسط، ما يجذب استثمارات عديدة.

وقال الملا: "على المستوى الفني والتجاري هناك عدد هائل من مشروعات البنية التحتية الجديدة الحالية وأخرى قيد الدراسة في مناطق البحر المتوسط والعين السخنة على البحر الأحمر، إلى جانب الموانئ البحرية، كما تمتلك مصر طاقات تكريرية هائلة يتم تحديثها وزيادتها".

وتأتي تلك الاتفاقية في ظل رفض تركيا التام لها، حيث تعتبر أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص والتي وقعت في 2013، لا تحمل أي صفة قانونية.

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في قت سابق، أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها في التنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط، ما جعل العديد من الخبراء يتنبأون باحتمالية نشوب مواجهة عسكرية بين البلدين.