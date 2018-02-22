رغم التهديدات التركية... اتفاق جديد بين مصر وقبرص

وأضاف الملا أن مصر تمتاز بميزة تنافسية في ظل تسهيلات التخزين والمنتجات البترولية والبتروكيماوية ونقلها شرق وغرب الخليج والبحر المتوسط، ما يجذب استثمارات عديدة.
وقال الملا: "على المستوى الفني والتجاري هناك عدد هائل من مشروعات البنية التحتية الجديدة الحالية وأخرى قيد الدراسة في مناطق البحر المتوسط والعين السخنة على البحر الأحمر، إلى جانب الموانئ البحرية، كما تمتلك مصر طاقات تكريرية هائلة يتم تحديثها وزيادتها".
وتأتي تلك الاتفاقية في ظل رفض تركيا التام لها، حيث تعتبر أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص والتي وقعت في 2013، لا تحمل أي صفة قانونية.
وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في قت سابق، أن تركيا لن تتنازل عن حقوقها في التنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط، ما جعل العديد من الخبراء يتنبأون باحتمالية نشوب مواجهة عسكرية بين البلدين.
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