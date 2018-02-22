مدير عام ميناء الغردقة: نأمل عودة السياحة الروسية في أقرب وقت

قال مدير ميناء الغردقة البحري، اللواء بحري أركان حرب سامح علي عبدالعزيز متولي، إن مصر كلها تنتظر في الوقت الحالي عودة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، لتعود حركة السياحة لما كانت عليه قبل توقفها.

© REUTERS/ Asmaa Waguih وزارة السياحة المصرية: لم نبدأ الترويج لعودة السياحة الروسية حتى الآن

وأضاف اللواء بحري سامح علي عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لوكالة " سبوتنيك "، اليوم الخميس 22 فبراير/ شباط 2018، أنه كان هناك تفاؤل كبير بعد إعلان الجانب الروسي استعداده لإعادة الرحلات خلال الشهر الجاري، ولكن حدث التأجيل لشهر أبريل/ نيسان المقبل، ومع ذلك نأمل أن تجري الأمور على خير، وتعود السياحة الروسية في أقرب وقت.

وأوضح مدير عام ميناء الغردقة البحري، أن هناك حالة عالية من التأمين والأمن في الميناء في الوقت الحالي، لضمان أعلى مستوى من الأمن والاطمئنان للسائحين القادمين من الخارج، أو خلال التنقلات الداخلية عن طريق البحر، وهي موجودة بشكل احترافي، بجانب عدد كبير من الخدمات التي تقدمها الميناء.

ولفت اللواء البحري مدير عام الميناء، إلى أن هناك رحلات بحرية مباشرة بين أهم مدينتين سياحيتين في مصر، وهما الغردقة وشرم الشيخ، وذلك من خلال عبارات، ولكنها تقدم الخدمة للأشخاص فقط، حيث تستوعب 250 راكبا، ولكنها لا تنقل سيارات.