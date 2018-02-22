الجيش السوري يدخل تل رفعت خلال ساعات بعد مطالبات من وحدات الحماية الكردية

أكد المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود، أن قوات تابعة للجيش السوري دخلت مدينة تل رفعت، ودعا الجيش إلى الدفاع عن الأراضي السورية في مواجهة الغزو التركي، وذلك بعد 32 يوما من عملية أطلقتها تركيا لطرد المسلحين الأكراد من عفرين.