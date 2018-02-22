قذائف الإرهاب اليومية على أحياء دمشق السكنية وريفها... مقتل طفل وإصابة 6 أشخاص

وأشار المصدر إلى وقوع أضرار مادية جراء استهداف المجموعات المسلحة بقذائف الهاون حي القيمرية بدمشق القديمة.
كما ذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بتصريح لـ "سانا" أن المجموعات المسلحة أطلقت عدة قذائف على منطقة جرمانا ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات.
واستهدفت المجموعات المسلحة أمس أحياء في مدينة دمشق وريفها بأكثر من 50 قذيفة ما تسبب بإصابة 18 من المدنيين بجروح.
وردا على انتهاكات المجموعات المسلحة لاتفاق منطقة تخفيف التوتر وتكرار اعتداءاتها على الأحياء السكنية في دمشق ذكرت "سانا" أن وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات دقيقة على النقاط التي انطلقت منها القذائف لافتا إلى أنه تم تدمير عدد من المنصات والنقاط المحصنة بمن فيها من مسلحين وعتاد حربي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)