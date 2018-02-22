ممثل الحزب الديمقراطي الكردي في حلب: توصلنا إلى اتفاق مع قوات الحكومة السورية

علق ممثل "الحزب الديمقراطي الكردي" في حلب، حفين كاسو، في مقابلة مع "سبوتنيك" على معلومات رددتها وسائل الإعلام مؤخرا حول دخول الجيش السوري إلى مناطق تحت سيطرة "وحدات الدفاع الكردي" في حلب، حيث توصل الجانبين إلى بعض الاتفاقات.