"القوات الشعبية السورية": وصلنا جنديرس لمناصرة إخوتنا وصد العدوان التركي...(فيديو)

في مقطع فيديو حصري لوكالة "سبوتنيك" تحدث فيه عناصر من القوات الشعبية السورية، وقالوا إن القوات الشعبية وصلت إلى قلب عفرين وجاءت إلى هنا لمناصرة إخوتهم في المدينة.

وأشار قائد المجموعة إلى أنهم يتواجدون الآن على خطوط الجبهة مع الحدود التركية وفي منطقة جنديرس بالتحديد.

وأضاف: "كما ترون الآن فإن الشبان يتواجدون على السواتر الترابية لمواجهة وصد العدوان العثماني التركي الصهيوني".

وهتفت القوات الشعبية السورية بصوت واحد: "واحد واحد واحد…الشعب السوري واحد".

بدوره، قال أحد عناصر القوات الشعبية: "نحن القوات الشعبية السورية… قدمنا من كافة المحافظات السورية لمناصرة أخوتنا الأكراد في عفرين واليوم نحن في جنديرس لمجابهة أردوغان والذي أكبر من أردوغان أيضا."

يشار إلى أن القوات الشعبية السورية، بدأت مساء أمس الأربعاء، في الانتشار في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

قال الإعلام الحربي المركزي في بيان إن "وحدات من قوات الدفاع الشعبية بدأت الانتشار على طول الشريط الحدودي في عدة نقاط في محيط مدينة ‎عفرين".

وفي السياق ذاته، وصلت، بعد ظهر أمس الأربعاء، مجموعات جديدة من القوات الشعبية إلى منطقة عفرين لدعم الأهالي في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي ومواجهة الهجوم التركي المتواصل منذ 20 الشهر الماضي. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشارت "سانا" إلى أن المجموعات الجديدة من القوات الشعبية وصلت عبر طريق حلب — نبل إلى منطقة عفرين وذلك بعد نحو 24 ساعة من وصول الدفعة الأولى وانتشارها في النقاط والمراكز المحددة للمساهمة في دعم الأهالي المدافعين عن قراهم ومنازلهم ضد هجمات إرهابيي "داعش" و"عدوان" النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية التكفيرية.

وقالت "سانا" إن القوات التركية حاولت في وفت سابق منع وصول الدفعة الأولى من القوات الشعبية عبر استهدافها بالمدفعية لدى وصولها إلى منطقة عفرين إضافة إلى استهداف الوفود الإعلامية التي تواكبها.