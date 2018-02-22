الأسد يبحث مع لافرينتيف التعاون في دفع المسار السياسي ومحاربة الإرهاب

بحث الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس 22 فبراير/ شباط، خلال لقائه مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف، قضايا مكافحة المجموعات الإرهابية، وتهيئة الظروف الملائمة لدفع المسار السياسي.

موسكو- سبوتنيك. جاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للرئاسة السورية أن "الرئيس الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السيد ألكسندر لافرينتيف والوفد المرافق له".

وأشار البيان أنه "جرى خلال لقاء اليوم بحث استمرار التعاون والتنسيق بين سوريا وروسيا في محاربة المجموعات الإرهابية وتكثيف جهودهما المشتركة الرامية لتهيئة الظروف الملائمة لدفع المسار السياسي والبناء على ما تم إنجازه والاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بما يمكن السوريين من تقرير مستقبل بلدهم ويحفظ سيادته ووحدة أراضيه".

من جهته اعتبر لافرينتيف، وفقا للبيان، أن "تصاعد وتيرة الاعتداءات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية بحق الشعب السوري ودعم عدد من الدول الغربية والإقليمية لها، يؤكد نفاق تلك الدول وزيف ادعاءاتها بالعمل على إنهاء الحرب في سوريا وإنجاز حل سياسي".