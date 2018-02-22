إعفاء مشتركي اتصالات مدينة دير الزور السورية من الأجور عن فترة وجود "داعش"

أكد مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في مدينة دير الزور، رمضان الضللي، أن المشتركين في خدمة الاتصالات بالمحافظة لن يدفعوا أية أجور إضافية وذلك نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال فترة سيطرة "داعش" الإرهابي على أغلب المنطقة.

© Sputnik. Morad Saeed بعد أن استعادها الجيش السوري... دير الزور تعود للحياة وتنهض

وأعلن الضللي على موقع الشركة على شبكة الإنترنت عن استكمال تشغيل الخط الضوئي في المحافظة لتنهي الجزء الخاص بها وصولا إلى مدينة السخنة وتمت التجارب بنجاح بين المنطقتين لافتا إلى أنه تم تركيب وحدة تجهيزات ضوئية بين كباجب ودير الزور. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا ".

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الخطوط الهاتفية حاليا في دير الزور يصل إلى 30 ألف خط.

وتشهد مدينة دير الزور وريفها عودة للحياة الطبيعية بكل قطاعاتها وذلك بعد أن تمكن الجيش العربي السوري من تخليص المدينة من إرهابيي "داعش".

كما تسعى الحكومة لإعادة تأهيل ما خربه الإرهاب وتقديم كل ما يلزم لأهالي دير الزور في مختلف القطاعات الخدمية.