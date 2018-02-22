الأسد يعين محافظين جديدين لمحافظتي دير الزور والقنيطرة

© Sputnik. Mikhail Alaeddin بالفيديو... دير الزور تستعيد ألقها بوتيرة متسارعة وعودة مئات الموظفين والورش

ونص المرسوم الرئاسي على أنه بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.

يرسم ما يلي: ينهى تعيين محمد ابراهيم سمرة محافظا لمحافظة دير الزور الصادر بالمرسوم رقم 319 لعام 2016. ويعين عبد المجيد الكواكبي محافظا لمحافظة دير الزور. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

ومحافظ دير الزور الجديد من مواليد عام 1975 حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب عام 1999 وعلى ماجستير إدارة أعمال من جامعة دمشق عام 2012. وهو عضو مؤتمر المحامين العرب وعضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب بين عامي 2007 و2011، ونائب رئيس مجلس المدينة بين عامي 2012 و2016.

والكواكبي عضو في مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني 2016 وحتى الآن ورئيس جمعية الأخوة البرلمانية السورية العراقية.. متزوج ولديه ولد وبنت.

كما أصدر الأسد المرسوم رقم 73 لعام 2018 القاضي بتعيين همام صادق دبيات محافظا لمحافظة القنيطرة.

ونص المرسوم الرئاسي على إنهاء تعيين أحمد شيخ عبد القادر محافظا لمحافظة القنيطرة، وتعيين همام صادق دبيات محافظا لمحافظة القنيطرة.

ومحافظ القنيطرة الجديد من مواليد مدينة سلمية عام 1962 في ريف حماة حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية من جامعة حلب عام 1986، وعضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة بين عامي 2007 و2017، وعضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي من 2017 وحتى تاريخه، متزوج وله ثلاثة أولاد.