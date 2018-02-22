بوغدانوف يبحث مع السفير السعودي الوضع في سوريا واليمن والخليج

بحث نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس 22 فبراير/ شباط، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى روسيا، الوضع في كل من سوريا واليمن ومنطقة الخليج.

موسكو- سبوتنيك. جاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية أنه "جرى مناقشة بعض المواضيع الرئيسية لأجندة الشرق الأوسط، وخاصة الوضع في سوريا واليمن ومنطقة الخليج".

وتابع البيان "خلال الحوار جرى تبادل الآراء بشكل مفصل حول المواضيع الحيوية لمواصلة التعاون الروسي السعودي المتعدد المجالات".

وتشهد منطقة الغوطة الشرقية حاليا، مواجهات هي الأعنف بين الجيش السوري والتنظيمات المعارضة التي تسيطر على المنطقة وأبرزها تنظيمات، جيش الإسلام وفيلق الرحمن وأحرار الشام.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءا في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.