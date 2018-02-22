مقتل 10 أشخاص على الأقل في انهيار عقار في القاهرة

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، نقلا عن مصدر بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، أن فرق الإنقاذ تكثف جهودها لإنقاذ باقي سكان العقار الواقع في منطقة منشأة ناصر.
شاهد على عدسة #المصري_اليوم| انهيار عقار بـ«منشية ناصر»— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) February 22, 2018
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ولم تشر الوكالة لعدد المصابين لكنها ذكرت أن هيئة الإسعاف دفعت بالمزيد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
ولم يعرف على الفور سبب انهيار العقار.
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