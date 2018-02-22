فرنسا: يجب دراسة التعديلات الروسية على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول سوريا

دعت فرنسا إلى دراسة التعديلات الروسية على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول سوريا.

© REUTERS/ SHANNON STAPLETON مجلس الأمن يعمل على قرار محدّث لهدنة إنسانية في سوريا

نيويورك — سبوتنيك . أعلن المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا دي لاتر، اليوم الخميس 22 شباط/ فبراير، أنه يتوجب دراسة التعديلات التي اقترحتها روسيا على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول الهدنة الإنسانية في سوريا ، مشيرا إلى أن باريس تصر على الإسراع في إعلان نظام وقف إطلاق النار في سوريا.

وقال الدبلوماسي خلال اجتماع مجلس الأمن لبحث الأوضاع في سوريا: "لقد أخذنا بعين الاعتبار نية روسيا اقتراح تعديلات على مشروع القرار".

وأضاف: "علينا أن ندرسها، لكن من الضروري أن نعتمد هذا القرار بسرعة، حتى يبدأ نظام وقف إطلاق النار عمله بأسرع ما يمكن".

وقدمت روسيا، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، تعديلات على مشروع قرار السويد والكويت حول الهدنة الإنسانية في سوريا.