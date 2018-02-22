تسجيل
11:59 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    سعوديات

    كتاب حكومي سعودي يثير جدلا لأنه يقلل من شأن المرأة

    © AFP 2018/ STRINGER
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    121

    أثار كتاب أصدرته وزارة العدل السعودية، مؤخرا، جدلا نظرا لما يحتويه على ما اعتبر مبادئ تتناقض مع الاتجاه العام للدولة.

    الملك سلمان يلقي كلمة أمام مجلس الوزراء أثناء إقرار الموازنة
    © REUTERS/
    أمر ملكي جديد بشأن القضاء السعودي
    قالت صحيفة "عاجل" السعودية إن الكتاب الذي يحمل عنوان "المبادئ والقرارات القضائية" احتوى على نصوص عديدة تثير الجدل، منها "ما يتصل بالنظرة إلى المرأة وعصمة الدم والتعامل مع غير المسلمين في بعض القضايا، واستغنائه في قضايا إثبات النسب عن العلم الحديث، مستدلا في ذلك كله بأحكام وقرارات قضائية صدرت خلال الـ46 عامًا السابقة"، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع الاتجاه العام للدولة السعودية، ورؤية 2030. 

    وأشارت الصحيفة إلى أن الكتاب الذي دشنه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، يحتوى على خلاصة أكثر من 20 ألف حكم قضائي تعكس، بحسب الوزير "تطور الاجتهاد القضائي الذي يبرز أسمى معالم العدالة في المملكة؛ بما فيه حماية الحقوق وصيانتها".

    ​وعدت الصحيفة مجموعة من الأمثلة على النصوص التي تثير الجدل، منها المبدأ رقم 956 الذي صادق على أن وجود الابنة يمنع المطالبة بقتل الزوج القاتل، ونص المبدأ على أن "المصادقة على الحكم بصرف النظر عن طلب أولياء الدم بقتل المدعى عليه قصاصا لقاء قتل زوجته، لوجود ابنة له من زوجته المقتولة وإفهام الورثة بأن لهم المطالبة بنصيبهم في دية مورثهم، والحكم بقتله تعزيرا، وذلك بضرب عنقه بالسيف"، وفي نفس الوقت نص المبدأ 1006 على أنه "لا يقتل زوج بزوجه قصاصا إذا كان بينهما ولد، وينظر في الحكم المناسب للجريمة عند نظر الحق العام".

    ​ونقلت الصحيفة، عن الكتاب مبدأ آخر يثير الجدل أيضا، وهو المبدأ 1367 الذي نص على أنه "لا يجوز قتل مسلم بكافر، ولكن ذلك لا يمنع من تغليظ العقوبة بمضاعفة الجلد، وإطالة السجن متى ما رأى ولي الأمر أن مصلحة الأمة تقضي بذلك، ردعا لمن ارتكب جريمة القتل، وزجرا لغيره عن الاندفاع في القتل، وفي تعازير الشريعة وعقوباتها بما دون القتل ما يردع الجرم، ويزجر عن الإجرام".

    ​ومن المبادئ التي أثارت جدلا لتحيزها ضد المرأة ما يتعلق بالنسب، وفقا لـ"عاجل"، حيث يصف المبدأ 561 "الإحالة إلى المختبرات لإثبات الأبوة التي يراد من إثباتها الزنا"، بأنها "تكلف ينافي مقاصد الشريعة"، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبدأ وضع رغم أن كثيرا من قضايا إثبات النسب حول العالم بات حسمها أكثر سهولة ودقة وسرعة باللجوء إلى تلك المختبرات.

    وقالت الصحيفة إلى أن الكتاب أشار إلى النساء بمفردات تحتمل التأويل السلبي، كالقول مثلا إنه يقلل منهن، فالمبدأ 588 ينص على: "قبول العفو عن القصاص، ولو كان من امرأة"، وهو نفس ما يتكرر في المبدأ 632، الذي يعدد حالات التنازل عن القصاص، مشيرًا إلى أن "تنازل أحد الورثة عن القصاص، ولو كان من امرأة، مانع من إنفاذ القصاص".

    ​ومن المبادئ التي تثير الجدل أيضا، المبدأ 577 والذي يقر على أن "الحكم بحضانة ابنة بعد تجاوزها السنة السادسة عشرة من عمرها لأمها، مخالف لأصول القضاء وما قرره الفقهاء"، بينما يشير المبدأ 579 إلى أنه "إذا تجاوز المحضون الخامسة عشرة من عمره، لم يعد سنه سن حضانة، ولمن يطالب ببقائه عند إقامة الدعوى عليه، حسب الوجه الشرعي والمقتضى النظامي".

    ويتكون كتاب "المبادئ والقرارات القضائية" من إصدارين: الأول يتكون من جزء واحد يحتوي على 2323 مبدأ وقرارًا قضائيا مستمدا من مبادئ وقرارات وأحكام قضائية صادرة من أعلى درجة من درجات التقاضي في المملكة، والثاني هو مجموعة المبادئ والقرارات: ويقع في 8 أجزاء، ويحتوي على أصول القرارات والأحكام القضائية التي استمدت منها المبادئ القضائية.

    انظر أيضا:

    أمر ملكي جديد بشأن القضاء السعودي
    طلب رسمي بتعيين النساء في القضاء السعودي
    تزامنا مع الحملة على الفساد...أمر ملكي جديد يخص القضاء السعودي
    قانون جاستا: هل سيمثل العاهل السعودي أمام القضاء الأمريكي؟
    الكلمات الدلالية:
    كتاب سعودي, إمرأة سعودية, سيدات سعوديات, حقوق النساء في السعودية, النساء في السعودية, المراة السعودية, الحكومة السعودية, محمد بن سلمان, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    قناصة روسية في الجيش الروسي
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    عملية غصن الزيتون التركية في عفرين السورية
    سير عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك