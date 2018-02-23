التحالف يوضح لماذا تضررت شاحنة مساعدات أثناء قصفه موقعا عسكريا لـ"أنصار الله"

صنعاء — سبوتنيك . وقال متحدث التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "بأن طيران التحالف استهدف، يوم الأربعاء، هدفاً عسكرياً مشروعاً هو عبارة عن نقطة تفتيش لتجمع تابع لمسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" جنوب مدينة صعدة، وإن إحدى شاحنات برنامج الغذاء العالمي كانت متواجدة في منطقة الاستهداف".

وأضاف المالكي، "تبين لاحقاً أن شاحنة تتبع برنامج الغذاء العالمي تضررت نتيجة لتحركها داخل منطقة العمليات دون تقديم طلب إصدار التصريح الخاص بتأمين الحماية للقوافل والأطقم الإغاثية ضمن إجراءات وتعليمات تحرك أطقم المنظمات الإنسانية في الداخل اليمني، ما يعد مخالفاً للإجراءات التنسيقية ما بين قيادة القوات المشتركة للتحالف ومكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن".

وشدد العقيد المالكي على "التزام التحالف التام بتطبيق مواد القانون الدولي الإنساني ومنها حماية الأطقم والمنظمات الإغاثية".