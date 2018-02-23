ضابط يمني: مصرع وإصابة 50 من قوات التحالف في نجران

قال العميد عزيز راشد، نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، إن القوات المسلحة واللجان الشعبية تمكنت من صد أضخم هجوم شنه التحالف من ثلاث محاور في نجران.

وأضاف راشد، أن المعارك استمرت 8 ساعات دون إحراز أي تقدم على الأرض لقوات التحالف.

وأوضح، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الجمعة، أن التحالف وقوات هادي حاولوا التقدم من ثلاث محاور من ناحية جبل أضيق وجبال عليل ومنفذ الخضراء، في محاولات مستمرة ومستميتة ويمكن أن نصفها بالإنتحار الجماعي.

وتابع راشد، عمليات الزحف رافقها تحليق مكثف للطيران الحربي والعمودي وطائرات الاستطلاع، ورغم الفارق الكبير في القدرات العسكرية إلا أن عمليات الإخفاق المستمرة للتحالف تعد الأسوأ في تاريخ الحروب.

وأشار نائب المتحدث العسكري، إلى أن عمليات الزحف استمرت 8 ساعات متواصلة دون تحقيق نتائج على الأرض، بل تم تدمير ثلاث ٱليات وقتل وجرح أكثر من ٥٠ فرد من المنتمين للواء 103، واللواء 151 التابعين التحالف وقوات هادي.