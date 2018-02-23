بالفيديو... فلسطينيون يرشقون وفدا أمريكيا بالبيض في رام الله

رشق عدد من الفلسطينيين وفدا أمريكيا، يضم أعضاء من منظمات المجتمع المدني في نيويورك، بالبيض، خلال زيارتهم إلى رام الله.

© REUTERS/ Mohamad Torokman وفاة فتى فلسطيني في رام الله برصاص الجيش الإسرائيلي

ويظهر مقطع فيديو نشرته وكالة " يورو نيوز "، تعرض أعضاء الوفد أثناء مغادرتهم للمركز الفلسطيني للبحوث وسياسات المسح، للرشق بالبيض.

واستقبل الفلسطينيون الوفد الأمريكي أيضا بالهتافات، وردد البعض "غير مرحب بكم في فلسطين".

وحمل المحتجون لافتات كتب عليها "الولايات المتحدة الأمريكية جزء من المشكلة وليست جزء من الحل"، وقالت إحدى النساء "لا نريد السماح لهم بزيارة فلسطين، لكي نوضح لهم رسالة مفادها أن القدس هي عاصمة فلسطين".

يشار إلى أن الوفد كان في زيارة غير رسمية لمدينة رام الله بالضفة الغربية، من أجل فهم رأي الشارع الفلسطيني للوضع الحالي.

وأعلن ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، منهيا سياسة تتبعها الولايات المتحدة منذ عقود وتقضي بضرورة تحديد وضع القدس من خلال مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ترامب إنه سينقل سفارة بلاده إلى القدس، الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين.