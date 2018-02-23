قطر تهنئ روسيا بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش الأحمر

صرح سفير دولة قطر لدى روسيا فهد بن محمد العطية أن بلاده اتخذت قرارا استراتيجياً لا رجعة عنه، وهو تعزيز العلاقات مع روسيا لتشمل الأصعدة كافة ولا تقتصر على التعاون الاستثماري.

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سبوتنيك . وقال العطية بمناسبة مشاركة وزير الدفاع القطري في الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش الأحمر في الاتحاد السوفييتي، إن القرار جاء بعد زيارة أمير دولة قطرتميم بن حمد آل ثاني.

ووصف السفير العلاقة بين البلدين بالصداقة الحقيقية مشيراً إلى أن الذكرى المئوية لتأسيس الجيش الأحمر تمثل حدثاً يستحق التخليد والاحتفاء،

وأضاف العطية: "من هنا جاء حرص معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في بلادنا على مشاركة الأصدقاء الروس احتفاءهم بهذه المناسبة المجيدة. ومن الطبيعي أن حضور رأس المؤسسة العسكرية القطرية لهذه الاحتفالية، يرمز إلى قوة العلاقات القائمة بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين".

وكان وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية قد أكد في وقت سابق خلال لقاءه مع نظيره الروسي سيرغي شويغو أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني كلفه بتعزيز العلاقات مع روسيا في مجال الدفاع ولا سيما ما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة.