قطر تهنئ روسيا بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش الأحمر

ووصف السفير العلاقة بين البلدين بالصداقة الحقيقية مشيراً إلى أن الذكرى المئوية لتأسيس الجيش الأحمر تمثل حدثاً يستحق التخليد والاحتفاء،
وأضاف العطية: "من هنا جاء حرص معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع في بلادنا على مشاركة الأصدقاء الروس احتفاءهم بهذه المناسبة المجيدة. ومن الطبيعي أن حضور رأس المؤسسة العسكرية القطرية لهذه الاحتفالية، يرمز إلى قوة العلاقات القائمة بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين".
وكان وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية قد أكد في وقت سابق خلال لقاءه مع نظيره الروسي سيرغي شويغو أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني كلفه بتعزيز العلاقات مع روسيا في مجال الدفاع ولا سيما ما يتعلق بالتكنولوجيا المتقدمة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)