المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية تعتدي بالقذائف على أحياء دمشق

جددت المجموعات المسلحة خرقها اتفاق منطقة "تخفيف التصعيد" في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بعدة قذائف الأحياء السكنية في مدينة دمشق ما تسبب بوقوع أضرار مادية.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " أن "المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية أطلقت صباح اليوم قذائف هاون وصاروخية على أحياء المزة 86 وبرزة والجورة والقابون ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات".

وأشارت "سانا" إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 28 آخرين، أمس الخميس، في اعتداءات المجموعات المسلحة بعدة قذائف على الأحياء السكنية في مدينة دمشق وريفها.

وردا على انتهاكات المجموعات المسلحة لاتفاق منطقة "تخفيف التصعيد" وتكرار اعتداءاتها على الأحياء السكنية في دمشق ذكرت "سانا" أن وحدات من الجيش العربي السوري وجهت ضربات دقيقة على النقاط التي انطلقت منها القذائف أسفرت عن تكبيد المجموعات المسلحة خسائر بالعتاد والأفراد.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية في 22 من تموز/ يوليو الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.