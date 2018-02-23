خطة قطرية جديدة لـ"قهر الحصار بكل قوة"

قال المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، إن بلاده تعتزم تنفيذ استراتيجية للتوسع لمواجهة الخسائر الناجمة عن الحظر الإقليمي الذي فرضته عليها العديد من البلدان المجاورة عام 2017.

© REUTERS/ RALPH ORLOWSKI الجبير: يجب على قطر ألا توفر ملاذا للإرهابيين

وبحسب موقع CNBC الإلكتروني، قال الباكر إنه "سوف ينهي الحصار من خلال سياسة زيادة تواتر رحلات الطيران ".

وقال: "نركز على كل مكان في العالم، ونزيد من تواتر الرحلات المتجهة إلى شرق أوروبا وجنوب شرق آسيا ونوسع شبكة رحلاتنا إلى شبه القارة، وبذلك نغطي جميع أنحاء العالم. ونعتزم العمل على قهر هذا الحصار بكل قوة".

وقررت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر مقاطعة قطر، وأغلقت حدودها البرية والبحرية والجوية معها، في يونيو/حزيران من العام الماضي.

وتوقعت الخطوط الجوية القطرية في البداية أن تتكبد الكثير من الخسائر خلال العام المالي 2017، ومع ذلك، ذكر الباكر أن تلك الخسائر سوف تكون أقل مما توقعه في بداية الأمر. ولن يتم الإعلان عن النتائج المالية السنوية للشركة قبل أواخر شهر مارس/آذار.

وقال الباكر: "وعلاوة على ذلك، فإننا نتوسع ونعمل على تمديد نطاق شبكتنا العالمية وزيادة تواتر رحلاتنا وتنفيذ استثمارات أخرى، بما يحقق لنا عائدات إيجابية على ميزانيتنا".

وسلمت شركة إيرباص طائراتها من طراز A350-1000 إلى الخطوط الجوية القطرية يوم الثلاثاء 29 فبراير/ شباط الجاري.

وتحظى الطائرة، التي سوف تطلق أولى رحلاتها الجوية، يوم السبت 24 فبراير/شباط، بين مطاري الدوحة وهيثرو في لندن، بأطول جسم بين مجموعة طائرات A350، ويمكنها الطيران لمسافة أطول من سابقاتها من طراز —800 و-900.