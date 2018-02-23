باليستي "أنصار الله" يستهدف مبنى القيادة الإماراتية في مأرب ومنظومة "باتريوت باك 3"

© AP Photo/ Hani Mohammed "أنصار الله" تعلن مقتل 12 عسكريا إماراتيا بينهم ضابط بكمين في تعز

صنعاء — سبوتنيك . وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" اليوم الجمعة إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو التابعين للجماعة، نفذتا اليوم، عملية مشتركة استهدفت مبنى القيادة الإماراتية الغازية في مأرب".

وأضافت:

العملية الهجومية استهدفت منظومة الدفاعات الجوية للقوى الغازية باتريوت باك 3.

وكان الجيش اليمني قد أعلن عبر حسابه بموقع تويتر إن "منظومة الدفاع الصاروخية التابعة لقوات التحالف اعترضت قبل قليل صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإنقلابية على مدينة مأرب".

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير قاموا بعملية هجومية مشتركة في محافظة مأرب استهدفت مبنى القيادة الإماراتية في المحافظة.

وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن العملية الهجومية استهدفت قوات الإمارات في مأرب بسلاح الجو المسير وصلية وتم قصفه بعدد من الصواريخ الباليستية التي استهدفت أيضا الدفاعات الجوية الإماراتية.