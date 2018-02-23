الجبير: قطر قضية صغيرة وتركيا "حليف وصديق"

وقال الجبير، في كلمة له الجمعة أمام معهد "إيغمونت" للعلاقات الدولية في بروكسل عقب مشاركته بقمة مجموعة الخمس في الساحل الإفريقي (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد): "كل ما نريده أن يتركوننا وشأننا، وأن يتوقفوا عن استخدام منصاتهم الإعلامية للحض على الكراهية"، مضيفا "لقد حرضوا حتى على الحملات الإصلاحية التي شهدتها المملكة، بحسب قناة العربية السعودية.

وتابع: "على الرغم من أن القطريين وقعوا اتفاقيات لوقف دعم الإرهاب، إلا أن ذلك لم يتم بالكامل، لا بد لقطر أن تنتقل من حالة النكران إلى حالة إدراك للوضع الحالي الذي تعيشه"، مشددا على أن الدول الأربع لا تريد سوى شيء واحد "وقف الإرهاب".

وأشاد الوزير السعودي بعلاقة بلاده مع تركيا، قائلا: "تركيا دولة مهمة وكبيرة في المنطقة وعضو في مجموعة العشرين، لديها مصالح وتاريخ مع المنطقة، وهي دولة صديقة وفي مجالات عدة نراها حليفا، ونحن نتشاور في تركيا في كثير من المسائل"، بحسب مراسل الأناضول.

وتابع: "فيما يتعلق بالقضية السورية، تركيا جزء من الدول التي قدمت الدعم للمعارضة السورية، وهذه الدول هي أمريكا وفرنسا وإيطاليا والسعودية وقطر والبحرين".

وأضاف: "نعمل معا من أجل دعم المعارضة السورية، ولدينا علاقات تجارية جيدة وقنوات حوار مفتوحة دائما مع تركيا".