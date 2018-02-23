مصر تعلن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، اليوم الجمعة 23 فبراير/ شباط، قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

© Sputnik. Aleksei Nikolskiy عبد الفتاح السيسي يعلن عزمه الترشح لولاية رئاسية ثانية

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، محمود الشريف، إن "مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أصدر قرارا بالقائمة النهائية للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تضمنت القائمة كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى".

وأضاف "مجلس إدارة الهيئة وافق أيضا على الطلب المقدم من الممثل القانوني والوكيل عن المرشح عبد الفتاح السيسي بشأن اختيار رمز النجمة، كما وافق المجلس على الطلب المقدم من المرشح الثاني موسى مصطفى موسى بشأن اختيار رمز الطائرة".

وأشار إلى أن "القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية سيتم نشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأهرام والأخبار".