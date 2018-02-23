مسلحو الغوطة يستهدفون مشفى الطب الجراحي بدمشق بقذيفة صاروخية

قامت المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية باستهداف مشفى الطب الجراحي في شارع بغداد بالعاصمة دمشق بقذيفة صاروخية ألحقت أضرارا كبيرة في قسم العناية المشددة بالمشفى. بحسب ما ذكره موقع وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

© Sputnik. Eugene Odinokov لافروف: مستعدون للموافقة على هدنة إنسانية في الغوطة ولكن بضمانات

إلى ذلك، قتل مدني وأصيب 15 آخرون نتيجة خرق المجموعات المسلحة اتفاق منطقة "تخفيف التصعيد" في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بعدة قذائف الأحياء السكنية في مدينة دمشق اليوم الجمعة.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن "المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية أطلقت ظهر اليوم قذيفة صاروخية سقطت في منطقة صلاح الدين بحي ركن الدين ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية فادحة في الممتلكات والمنازل".

وبين المصدر صباح اليوم أن المجموعات المسلحة أطلقت قذائف هاون وصاروخية على أحياء المزة 86 وبرزة والجورة والقابون ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات.

كما لفت مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق إلى أن "عددا من القذائف سقطت في ضاحية الأسد السكنية بحرستا ومحيطها ما تسبب بأضرار مادية في الممتلكات والبنى التحتية".