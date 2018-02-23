الجبير: ندعم مكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، دعم بلاده مكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي.

القاهرة —سبوتنيك.وقال الجبير في تغريدة نشرتها صفحة الخارجية السعودية على موقع تويتر اليوم 23 فبراير/شباط، إنه شارك في مؤتمر رفيع المستوى لدول الساحل الأفريقي "جي 5"، وأكد خلاله على دعم السعودية لمكافحة الإرهاب في هذه الدول.

الوزير #عادل_الجبير يؤكد على دعم المملكة لدول الساحل الأفريقي G5 امتداداً لسياسية المملكة الحازمة في محاربة الإرهاب pic.twitter.com/r39N7dTGM6 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 23, 2018

وأضاف الجبير أن دعم السعودية لمكافحة الإرهاب في دول الساحل تعد "امتداد لسياسة المملكة الحازمة في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره".

وتضم مجموعة دول الساحل الأفريقي النيجر وتشاد وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا.

ويأتي اجتماع قادة دول الساحل عقب هجوم انتحاري أودى بحياة 80 شخصا في مالي، وأعلنت مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنه.