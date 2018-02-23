الجزائر: الجيش يحجز ترسانة أسلحة قرب الحدود

كشف الجيش الجزائري، الجمعة، مخبأ للأسلحة والذخيرة في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، إثر دورية استطلاع وتفتيش بالقرب من الشريط الحدودي مع دولة مالي.

© flickr.com/ Philippe Put كواليس اللقاء المغلق...ماذا تعتزم حكومة الجزائر بشأن مكالمات المواطنين

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن المخبأ يحتوي على رشاشات من طرازات محتلفة وبنادق قناصة وشرائط ذخائر، وصواريخ وقذائف هاون وقنابل يدوية، ومسدسات كلاشينكوف، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية.

وذكر البيان أن "هذه العملية الجديدة، التي تضاف إلى سلسلة النتائج الميدانية المحققة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي، تؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائم، عبر كافة ربوع البلاد، لدحض كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني".

كانت قوات للجيش ضبطت قبل 3 أيام، خمسة قذائف صاروخية عيار 122 ملم، و18 مفجرا ومعدات تفجير بمنطقة برج باجي مختار على الحدود مع مالي أيضا. كما تم تدمير قنبلة تقليدية بولاية تبسة شرقي البلاد.

وجرى اعتقال 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وتدمير 7 مخابئ للإرهابيين، في عمليتين منفصلتين بولايتي جيجل وباتنة شمالي الجزائر.

وكانت قوات الجيش الجزائري، أطلقت حملة تمشيط واسعة النطاق بجبال الماء الأبيض وبئر العاتر القريبة من الحدود التونسية، لملاحقة مجموعة إرهابية بعد سقوط 5 عسكريين، بينهم ضابط سام برتبة رائد في حادث انفجار قنبلة تقليدية الصنع.