الداخلية: قتيل و60 إصابة جراء استهداف الإرهابيين لدمشق وريفها بـ 70 قذيفة صاروخية

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق للوكالة أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت بعد ظهر اليوم منطقة الشيخ رسلان في باب توما بقذيفة هاون أدت إلى إصابة مدني بجروح وأخرى سقطت في منطقة باب السلام أسفرت عن أضرار مادية في المكان.
ولفت المصدر إلى أن المجموعات المسلحة استهدفت بقذيفة صاروخية مشفى الطب الجراحي في شارع بغداد ما تسبب بوقوع دمار كبير في غرفة العناية المشددة وإلحاق أضرار كبيرة بالتجهيزات الطبية للمشفى والسيارات المركونة في المكان وفي المنازل المحيطة.
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