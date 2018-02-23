الداخلية: قتيل و60 إصابة جراء استهداف الإرهابيين لدمشق وريفها بـ 70 قذيفة صاروخية

أعلن مصدر في وزارة الداخلية السورية أن هناك قتيل و60 إصابة جراء استهداف "إرهابيي" الغوطة دمشق وريفها بـ 70 قذيفة صاروخية. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

© Sputnik. Eugene Odinokov لافروف: مستعدون للموافقة على هدنة إنسانية في الغوطة ولكن بضمانات

وبينت " سانا " على موقعها الإلكتروني أن مدنيا قتل وأصيب 43 آخرون نتيجة انتهاك المجموعات المسلحة اتفاق منطقة "تخفيف التصعيد" في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بعدة قذائف الأحياء السكنية في مدينة دمشق وريفها.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق للوكالة أن المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت بعد ظهر اليوم منطقة الشيخ رسلان في باب توما بقذيفة هاون أدت إلى إصابة مدني بجروح وأخرى سقطت في منطقة باب السلام أسفرت عن أضرار مادية في المكان.

ولفت المصدر إلى أن المجموعات المسلحة استهدفت بقذيفة صاروخية مشفى الطب الجراحي في شارع بغداد ما تسبب بوقوع دمار كبير في غرفة العناية المشددة وإلحاق أضرار كبيرة بالتجهيزات الطبية للمشفى والسيارات المركونة في المكان وفي المنازل المحيطة.