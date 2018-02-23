فرص "عسكرية" للسعوديات... تلك شروطها

أعلنت شعبة الأمن العام السعودية، عن توفير وظائف عسكرية للنساء السعوديات، وذلك في مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية، من بينها الرياض ومكة والقصيم والمدينة.

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE بعد السماح لهن بالقيادة... مطالب بعمل النساء السعوديات كطيارات

وتشمل الشروط الواجب تطبيقها في المتقدمة للوظائف، هو أن تكون من أصل سعودي، وأن تكون نشأت بداخل المملكة، باستثناء النساء اللاتي يعشن مع آبائهن في الخارج، بسبب مسؤولية تتعلق بالحكومة، بحسب موقع قناة " العربية ".

كما أنه يجب على المتقدمات، أن تتراوح أعمارهن بين 25 و 35 عاما، مع حصولهن على حد أدنى من التعليم الثانوي.

وسيتعين على المتقدمات، اجتياز بعض الاختبارات والمقابلات، فضلا عن إجراء الفحص الطبي.

كما يشترط على المتقدمة للطلب أن تكون حسنة السلوك، ولم تعمل من قبل في أي مؤسسة حكومية أو عسكرية.

أما بالنسبة للمتزوجات من غير السعوديين، فإنهن غير مؤهلات للتقدم للوظائف العسكرية.

وتشمل الشروط أيضا أن يكون ولي أمر المتقدمة على قيد الحياة، وأن يكون محل إقامتها في نفس منطقة مكان العمل، كما يجب ألا يقل طول مقدم الطلب عن 155 سنتيمترا، مع وجود توازن بين الوزن ونسبة الطول.