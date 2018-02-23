فرص "عسكرية" للسعوديات... تلك شروطها

كما أنه يجب على المتقدمات، أن تتراوح أعمارهن بين 25 و 35 عاما، مع حصولهن على حد أدنى من التعليم الثانوي.
وسيتعين على المتقدمات، اجتياز بعض الاختبارات والمقابلات، فضلا عن إجراء الفحص الطبي.
كما يشترط على المتقدمة للطلب أن تكون حسنة السلوك، ولم تعمل من قبل في أي مؤسسة حكومية أو عسكرية.
أما بالنسبة للمتزوجات من غير السعوديين، فإنهن غير مؤهلات للتقدم للوظائف العسكرية.
وتشمل الشروط أيضا أن يكون ولي أمر المتقدمة على قيد الحياة، وأن يكون محل إقامتها في نفس منطقة مكان العمل، كما يجب ألا يقل طول مقدم الطلب عن 155 سنتيمترا، مع وجود توازن بين الوزن ونسبة الطول.
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