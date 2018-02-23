الفلبين تعلن عن ارتياحها للقبض على مشتبه به في قتل الخادمة بالكويت

قال وزير الخارجية الفلبيني إن الرئيس دوتيرتي أعرب عن ارتياحه للقبض على نادر عصام عساف المشتبه في قتله الخادمة الفلبينية جوانا ديمافيليس بالكويت.

© REUTERS/ ERIK DE CASTRO الفلبين تعلن إجراء جديدا لمتابعة عمالتها في الكويت

تابع وزير الخارجية الفلبيني آلان كايتانوفي أن توقيف عساف عن طريق السلطات اللبنانية "خطوة أولى في تحقيق العدالة لجوانا"، حسب فرانس 24.

وأبلغت الكويت الفلبين عن توقيف عساف أحد المشتبهين في جريمة قتل الخادمة الفلبيينة في لبنان.

وعثر على جثة الخادمة الفلبينية مخبأة في ثلاجة بالكويت بداية الشهر الجاري، وهو ما تسبب في خلاف دبلوماسي بين الكويت ومانيلا.

ويعمل 252 ألف فلبيني في الكويت بالعمالة المنزلية.