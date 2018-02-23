المسلحون يستمرون في إعاقة خروج المدنيين من الغوطة الشرقية

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة، اليوم الجمعة، أن المسلحين مازالوا يعيقون خروج السكان المدنيين من الغوطة الشرقية.

© AP Photo/ Hassan Ammar مسلحو الغوطة يستهدفون مشفى الطب الجراحي بدمشق بقذيفة صاروخية

سبوتنيك . وجاء في تقرير للمركز نشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية "الوضع في الغوطة الشرقية لا يزال صعبا. وما زال المسلحون يعيقون خروج المدنيين من المنطقة، حيث يحتاج العديد منهم إلى مساعدات طبية عاجلة".

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن سقوط مئات القتلى في الغوطة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، مقابل سقوط عدد من المدنيين في قصف الجماعات المسلحة للعاصمة دمشق، وطالبت منظمات دولية بوقف فوري لاستهداف المدنيين.

وتنفي روسيا أي تورط لها في قصف الغوطة، فيما حمّلها عدد من الدول والأطراف المسؤولية بصفتها الراعية إلى جانب تركيا وإيران لمسار أستانا.

يذكر أن الغوطة الشرقية لمدينة دمشق هي أحد مناطق خفض التصعيد الأربع التي تم الاتفاق عليها في محادثات أستانا ويقطنها نحو 400 ألف شخص.