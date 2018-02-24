ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات مقديشو إلى 38 قتيلا

ارتفعت، اليوم السبت 24 فبراير/ شباط، حصيلة ضحايا تفجيرات العاصمة الصومالية مقديشو إلى 38 قتيلا.

© REUTERS/ Feisal Omar أزمة إنسانية في الصومال... الحرب على المتشددين تنتهك الأطفال وتعرضهم للتعذيب

وذكرت هيئة الإسعاف الصومالية أن عدد القتلى وصل إلى 38، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكانت مقديشو قد شهدت انفجار سيارتين ملغومتين، أمس الجمعة 23 فبراير/ شباط، في هجوم أعلنت حركة "الشباب الإسلامية" مسؤوليتها عنه. كما تبع التفجيرات واقعة إطلاق نار بالقرب من مقر إقامة الرئيس.

وقالت الشرطة إن السيارة الملغومة الأولى انفجرت بعدما اخترق مهاجمون نقطة تفتيش قرب مقر الرئيس بإطلاق النار على أفراد الأمن الذين يحرسونها. ووقع الانفجار الثاني في سيارة ملغومة متوقفة أمام فندق بعيدا عن القصر.

وذكرت وكالة "رويترز" أن قوات الأمن تمكنت من قتل 5 من المهاجمين.