ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات مقديشو إلى 38 قتيلا

وكانت مقديشو قد شهدت انفجار سيارتين ملغومتين، أمس الجمعة 23 فبراير/ شباط، في هجوم أعلنت حركة "الشباب الإسلامية" مسؤوليتها عنه. كما تبع التفجيرات واقعة إطلاق نار بالقرب من مقر إقامة الرئيس.
وقالت الشرطة إن السيارة الملغومة الأولى انفجرت بعدما اخترق مهاجمون نقطة تفتيش قرب مقر الرئيس بإطلاق النار على أفراد الأمن الذين يحرسونها. ووقع الانفجار الثاني في سيارة ملغومة متوقفة أمام فندق بعيدا عن القصر.
وذكرت وكالة "رويترز" أن قوات الأمن تمكنت من قتل 5 من المهاجمين.
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