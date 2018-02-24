أهالي عفرين وعين العرب والجزيرة السورية يطالبون بوقف القصف التركي (صور)

تظاهر عشرات من أهالي مدينة عفرين وعين العرب والجزيرة السورية في ساحة النيروز، صباح اليوم السبت 24 فبراير/شباط، للمطالبة بوقف القصف التركي على عفرين وريفها.

عفرين — سبوتنيك . وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن "أهالي عفرين والمتضامنين معهم من عين العرب، والجزيرة السورية، تظاهروا في ساحة النيروز بعفرين، مطالبين بوقف القصف التركي على عفرين وريفها".

وقال أحد المتظاهرين لوكالة "سبوتنيك": "أتينا لنتضامن مع أهالي عفرين، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبلنا بالقصف على الرغم من أننا مدنيون".

ويشن الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري الحر، منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في عفرين.

© Sputnik. Mohammed Maarouf أهالي عفرين يحتجون على العملية التركية

وكان الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني، أعلن انضمام مجموعات من القوات الشعبية الموالية للحكومة السورية للقتال في عفرين.

© Sputnik. Mhammed Maarouf أهالي عفرين يحتجون على لعملية التركية

وأعلنت وحدات حماية الشعب الكردية أن القوات الشعبية ستتمركز على الحدود للمشاركة في وقف التدخل العسكري التركي على الأراضي السورية.