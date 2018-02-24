أهالي عفرين وعين العرب والجزيرة السورية يطالبون بوقف القصف التركي (صور)

وقال أحد المتظاهرين لوكالة "سبوتنيك": "أتينا لنتضامن مع أهالي عفرين، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبلنا بالقصف على الرغم من أننا مدنيون".
ويشن الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري الحر، منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في عفرين.
وكان الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني، أعلن انضمام مجموعات من القوات الشعبية الموالية للحكومة السورية للقتال في عفرين.
وأعلنت وحدات حماية الشعب الكردية أن القوات الشعبية ستتمركز على الحدود للمشاركة في وقف التدخل العسكري التركي على الأراضي السورية.
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