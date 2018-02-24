اتجاه لتعديل وزاري في السودان

كشف مساعد الرئيس السوداني، ونائبه الجديد في قيادة الحزب الحاكم للشؤون الحزبية فيصل حسن إبراهيم، عن اتجاه لإجراء تعديل وزاري قريب على حكومة الوفاق الوطني الحالية.

© REUTERS/ POOL الخرطوم تنفي استخدام تركيا جزيرة سواكن لأغراض عسكرية

الخرطوم —. وأكد إبراهيم، حسب صحيفة "السوداني" السياسية، اليوم السبت، أن هناك ضعفا في أداء الحكومة، قائلاً "الأوضاع الحالية أفرزت خللا لذلك، هناك إحساس، بأهمية تغيير كوادر بعينها".

وأضاف ابراهيم، قائلا "إن نظرنا للتشكل الوزاري الحالي، فأقول إنه لابد من إجراء تعديلات".

كان الدكتور فيصل حسن إبراهيم، وزير ديوان الحكم الاتحادي بالسودان قد أدى، الخميس الماضي، القسم أمام الرئيس السوداني عمر البشير، نائبا لرئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم للشئون الحزبية، ومساعدا لرئيس الجمهورية، خلفا للمهندس إبراهيم محمود حامد، الذى أعفي المكتب القيادي للحزب.

جدير بالذكر، أنه قد جرى الإعلان عن تشكيلة جديدة لحكومة وفاق وطنية في السودان في أيار/مايو 2017، بعد مناقشات وحوارات مطولة دامت أكثر من عامين تمخضت عن خروج مؤتمر الحوار بنحو ألف توصية حول جملة من القضايا أبرزها العلاقات الخارجية، والاقتصادية، والأمنية، وقضايا الحكم والإدارة والهوية القومية.