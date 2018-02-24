أنقرة تدين تفجيري مقديشو وتؤكد تضامنها مع الصومال

أدانت تركيا، اليوم السبت 24 فبراير/ شباط، التفجيرات الإرهابية التي شهدتها العاصمة الصومالية مقديشو أمس.

© REUTERS/ FEISAL OMAR ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات مقديشو إلى 38 قتيلا

وقالت وكالة " الأناضول " التركية إن وزارة الخارجية تدين بشدة، التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في مقديشو، وأسفرا عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

ونقلت الوكالة عن بيان من الوزارة القول "إن تركيا ستواصل تضامنها القوي مع الشعب الصومالي الشقيق وحكومته، ضد الهجمات الإرهابية التي تستهدف استقرار البلاد".

ودعت الخارجية التركية بالرحمة لأرواح القتلى الذين سقطوا جراء التفجيرين الإرهابيين في مقديشو، وقدمت التعازي لذويهم، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

وكانت مقديشو قد شهدت انفجار سيارتين ملغومتين، أمس الجمعة 23 فبراير/ شباط، في هجوم أعلنت حركة "الشباب الإسلامية" مسؤوليتها عنه. كما تبع التفجيرات واقعة إطلاق نار بالقرب من مقر إقامة الرئيس. وأسقطت الهجمات 45 قتيلا و 36 مصابا.