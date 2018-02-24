"حماس" تهاجم السعودية وتعتبر تصريحات وزيرها تشجيعا لإسرائيل

بعثت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رسالة إلى المملكة العربية السعودية، وأدانت استمرار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في ما وصفته "التحريض" عليها، بعدما وصف الحركة بـ"المتطرفة".

© REUTERS/ Mohammed Salem سياسي إيراني يتهم السعودية باستخدام "حماس" أداة ضغط على بلاده

ودعت الحركة، في بيان لها، اليوم السبت، 24 فبراير/ شباط، إلى ضرورة وضع حد لهذا "التحريض" الذي قالت إنه "غير مبرر"، معتبرة ذلك تشويها "لمقاومة الشعب الفلسطيني"، وذلك وفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"

وأوضح البيان أن هذه التصريحات لا تعكس "مزاج الشعب السعودي ولا تتوافق مع مواقف المملكة العربية السعودية المعلنة الداعمة للقضية الفلسطينية وحق شعبنا في التمسك بقضيته وحماية حقوقه والدفاع عنها".

كما اعتبرت "حماس" تصريحات الجبير "من شأنها تشجيع العدو الإسرائيلي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين نضاله"، ودعت "إلى وقف هذه التصريحات المسيئة للمملكة ولمواقفها المساندة لقضايا شعبنا العادلة، وضرورة وضع حد لهذا التحريض غير المبرر والمخالف للتوجهات العربية والإسلامية والدولية في التعامل مع الحركة".

وكان وزير الخارجية السعودي قال إن وقف تمويل دولة قطر لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سمح لها بالسيطرة على قطاع غزة، واصفًا حماس بـ"المتطرفة".