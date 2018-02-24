"حماس" تهاجم السعودية وتعتبر تصريحات وزيرها تشجيعا لإسرائيل

وأوضح البيان أن هذه التصريحات لا تعكس "مزاج الشعب السعودي ولا تتوافق مع مواقف المملكة العربية السعودية المعلنة الداعمة للقضية الفلسطينية وحق شعبنا في التمسك بقضيته وحماية حقوقه والدفاع عنها".
كما اعتبرت "حماس" تصريحات الجبير "من شأنها تشجيع العدو الإسرائيلي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين نضاله"، ودعت "إلى وقف هذه التصريحات المسيئة للمملكة ولمواقفها المساندة لقضايا شعبنا العادلة، وضرورة وضع حد لهذا التحريض غير المبرر والمخالف للتوجهات العربية والإسلامية والدولية في التعامل مع الحركة".
وكان وزير الخارجية السعودي قال إن وقف تمويل دولة قطر لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سمح لها بالسيطرة على قطاع غزة، واصفًا حماس بـ"المتطرفة".
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