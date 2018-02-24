الجيش السوري يحبط هجوما لإرهابيي "النصرة" على نقاطه في مدينة القنيطرة

أحبطت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في القنيطرة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية هجوما لإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" على نقاط عسكرية في محيط مدينة البعث.

© Sputnik. Azdashir Musa الدفاع الجوي السوري يتصدى لطائرات إسرائيلية فوق القنيطرة

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " إلى أن وحدات الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيين من "جبهة النصرة" شنوا هجوما على نقاط عسكرية على محور منشرة الحجر ومشتل الزهور في محيط مدينة البعث.

ولفتت "سانا" إلى أن الاشتباكات انتهت بمقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آلياتهم بينما لاذ من تبقى منهم بالفرار إلى قرية الحميدية التي يتخذونها منطلقا لأعمالهم الإجرامية.

وتنضوي المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف القنيطرة تحت زعامة تنظيم "جبهة النصرة" وتتلقى "جميع أنواع الدعم من إسرائيل الذي حول الأراضي المحتلة إلى عمق لها لتنسيق هجماتها واعتداءاتها على التجمعات السكنية والمواقع العسكرية في القنيطرة"، بحسب ما ذكرته "سانا".