الآثار المصرية: اكتشاف 1000 تمثال و40 تابوت جنوب القاهرة

قال أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية إن الجبانة الأثرية المكتشفة اليوم السبت 24 فبراير/ شباط بمنطقة تونا الجبل التابعة لمحافظة المنيا تضم أكثر من 1000 تمثال و40 تابوت.

وأضاف عشماوي في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن الاكتشاف عبارة عن جبانة بمنطقة الغوريفة بمحافظة المنيا حوالي 250 كيلومترا جنوب القاهرة وتضم 8 مقابر أتيح منها 4 للزيارة وهي عبارة عن آبار في الصخر الجيري تؤدي إلى غرف الدفن، وأن التوابيت المكتشفة على شكل آدمي وبعضها يعود للعصر المتأخر بما يقارب 2500 عام حيث كان بداية عصر البطالمة.

© Sputnik. AHAMED BADR وزير الآثار المصري يعلن اكتشاف أثري جديد في المنيا (فيديو)

وتابع رئيس قطاع الآثار أنه لم يوجد بالمقابر سوى مومياء واحدة بحالة جيدة، فيما وجدت بعض الأشرطة المذهبة تغطي المومياوات وعليها نصوص هيروغليفية تزين التوابيت الخشبية.

وأشار عشماوي إلى أن البعثة المصرية التابعة لوزارة الآثار بدأت العمل في الموقع منذ نوفمبر الماضي/ تشرين ثاني وأنها ستواصل العمل على مدار السنوات المقبلة بدعم كامل من وزارة الآثار المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة تونا الجبل اكتشفت في عام ١٩٣٢ العالم المصري سامى جبرة ويطلق عليها مدنية الأموات.

ويقول مجدي شاكر كبير الآثاريين بوزارة الآثار إن قرية تونة الجبل عرفت قديما باسم "تاونس" فى العصر الفرعونى ثم "تاحنت" عهد الرومان و معناهما (البركة).

ويضيف شاكر: "كانت الجبانة الخاصة بالإقليم الخامس عشر من أقاليم الصعيد حيث كانت جبانة مدينة الأحياء بالأشمونين وقد سميت هيرموبوليس الغرب وتوجد بها منازل جنائزية و قد زينت برسوم تسترعى الانتباه وهي خليط من الفن اليوناني والمصري القديم.

ومن أهم المعالم الأثرية الموجودة بالمدينة: قبر بيتوزيرس ومقبرة ازادورا وجبانة الإله تحوت والسراديب والساقية الرومانية.