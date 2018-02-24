وفد أممي يلتقي قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن

التقى أعضاء فريق المبعوث الأمم الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم السبت 24 فبراير/ شباط، أعضاء من "المجلس الانتقالي الجنوبي" بمحافظة عدن.

© Sputnik. Ahmed Abdelwahab اليمن... المجلس الانتقالي يجدد تمسكه بإقالة الحكومة

وقال اللواء أحمد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي بالجنوب اليمني، إن أعضاء فريق المبعوث الأممي الجديد لليمن التقوا أعضاء في المجلس الانتقالي بعدن.

وأضاف بن بريك، لوكالة "سبوتنيك"، أن مستشار وطاقم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن التقوا مع نائب رئيس المجلس الانتقالي وأعضاء هيئة الرئاسة اللواء أحمد بن بريك ولطفي شطارة و نيران دسوقي.

وأشار بن بريك إلى أن الوفد سوف يلتقي أعضاء في التحالف العربي، غدا الأحد 25 فبراير، وقد يلتقي نائب وزير التخطيط في حكومة بن دغر، نظرا لعدم وجود الحكومة في عدن بالكامل.

ولفت رئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي بالجنوب اليمني إلى أن مبعوث الأمين العام الجديد سوف يستقر في عدن، مشيرا إلى أنه قد تم الاتفاق على افتتاح مكتب للوفد الأممي.

© Sputnik. المجلس الانتقالي الجنوبي أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي مع الوفد الأممي

كما ذكر أن "المجلس أبلغ وفد الأمم المتحدة بأننا سنكون عونا لهم للقيام بمهامهم من أجل تحقيق السلام".

وأضاف بن بريك أن "الفريق الأممي أبلغهم بأن رسالة الشعب الجنوبي وصلت إلى المنظمة الدولية وأنهم أحد الأطراف الفاعلة في أي تسويات قادمة أو مفاوضات الحل النهائي المتوقعة".