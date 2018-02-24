مقتل جندي سعودي برصاص "أنصار الله" في جازان

قتلت وحدة القنص في جماعة "أنصار الله"، اليوم السبت 24 فبراير/ شباط، جنديا سعوديا بقطاع جازان جنوب غربي المملكة.

صنعاء- سبوتنيك وقال مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية، لوكالة " سبوتنيك "، إن قناصة "أنصار الله" قتلوا اليوم، جنديا سعوديا في تبة الخزان بقرية قوى في جازان.

ويقوم المسلحون الحوثيون، منذ انطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، بهجمات على معسكرات ومواقع رقابة الجيش السعودي، تتنوع بين عمليات قنص وقصف وكمائن في المناطق الحدودية جازان ونجران وعسير جنوب غربي السعودية.