نائب ليبي: لا موعد لمناقشة مشروع قانون الاستفتاء على الدستور

وأوضح النائب الليبي أن الانتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بالاتفاق السياسي يمكن أن يتبعها مناقشة مشروع قانون الاستفتاء والتعديلات التي تجرى عليه، وعرضه على المجلس خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد محدد له بعد.
من ناحيته، قال نوح عبد السيد رئيس هيئة الدستور الليبية في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن البرلمان الليبي لم يرد على مطالبات الهيئة بضرورة الانتهاء من القانون حتى الآن، وأن الهيئة خاطبت الجهات الدولية والأطراف السياسية في الدولة إلا أنه لا يوجد آلية قانونية لإلزام المجلس بإقرار القانون.
وأضاف عبد السيد أن الهيئة لا تملك أية سلطة على مجلس النواب، وأنها متمسكة بالإعلان الدستوري، الذي توافق عليه الشعب الليبي، وأن الخطوة المتبقية تعد مكملة من أجل الانتقال للمراحل المتقدمة في عملية حل الخلافات الموجودة في ليبيا.
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