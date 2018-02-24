الغوطة الشرقية ترسل 50 قذيفة متنوعة على أحياء سكنية بدمشق وريفها

جددت المجموعات المسلحة خرقها اتفاق منطقة "تخفيف التصعيد" في الغوطة الشرقية، واعتدت بـ 50 قذيفة صاروخية وهاون ورصاص القنص على أحياء سكنية بدمشق وريفها.

© AP Photo/ Hassan Ammar مسلحو الغوطة يستهدفون مشفى الطب الجراحي بدمشق بقذيفة صاروخية

أفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " بإصابة أربعة مدنيين بجروح نتيجة سقوط قذيفة أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية على أطراف حي المزة 86.

وبين المصدر أن المجموعات المسلحة أطلقت سبع قذائف سقط ثلاث منها في منطقة الدويلعة وقذيفة في شارع بيروت وأخرى في محيط فندق داما روز، وقذيفتين في محيط ساحة الأمويين وتسببت جميعها بوقوع أضرار مادية.

ولفت المصدر إلى وقوع أضرار مادية في سور حي باب توما الأثري نتيجة سقوط قذيفة هاون مصدرها الغوطة الشرقية ظهر اليوم.

وأشار المصدر إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة نتيجة استهدافه برصاص القنص من قبل المجموعات المسلحة على أطراف منطقة العباسيين في الجهة الشرقية من دمشق.

كما أفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لـ سانا بأن المجموعات المسلحة أطلقت ظهر اليوم قذيفتين على حي الحمصي بمدينة جرمانا ما تسبب بإصابة امرأة بشظايا ووقوع أضرار مادية.

مبينا أن 28 قذيفة أطلقتها المجموعات المسلحة على ضاحية حرستا السكنية ومحيطها تسببت بوقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات دون إصابات في صفوف المدنيين.

واستهدفت المجموعات المسلحة صباح اليوم بـ 5 قذائف هاون شارع بغداد ومنطقة الزبلطاني وحيي باب شرقي وبرزة البلد ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالممتلكات.

وردا على اعتداءات المجموعات المسلحة ذكرت "سانا" أن وحدات من الجيش العربى السوري وجهت ضربات دقيقة على النقاط التي انطلقت منها القذائف أسفرت عن تكبيد المجموعات المسلحة خسائر بالعتاد والأفراد.

وقتل أمس مدني وأصيب 60 آخرون ووقع دمار كبير في غرفة العناية المشددة وأضرار بالتجهيزات الطبية في مشفى الطب الجراحى نتيجة استهداف المجموعات المسلحة بـ 70 قذيفة الأحياء السكنية في مدينة دمشق وريفها.