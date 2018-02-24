العراق: لا تعديل في حصة موازنة إقليم كردستان حتى الآن

نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، اليوم السبت 24 فبراير/ شباط، إجراء أي تغيير على أرقام الموازنة العامة، أو إضافة أموال إلى حصة إقليم كردستان العراق مؤخرا.

بغداد- سبوتنيك وقال سعد الحديثي الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في تصريح لوكالة " سبوتنيك "، إن "الموازنة العامة للبلاد لعام 2018 أرسلت منذ نحو أسبوعين إلى البرلمان، وهو الجهة الوحيدة حاليا التي بإمكانها إجراء تعديلات عليها من إضافة أو حذف للفقرات".

وأشار الحديثي إلى أن "الحكومة لم تقم بتعديل أي من فقرات الموازنة أو إضافة أموال عليها مؤخرا".

كانت وسائل إعلام محلية قد نشرت أنباء تفيد بموافقة رئيس الحكومة العراقية على إضافة تريليون دينار (840 مليون دولار تقريبا)، ضمن حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة للبلاد.