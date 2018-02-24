نصر الله: هناك حصاد كبير للبنان دفع ثمنه دماء ومسؤوليتنا المحافظة عليه وحمايته

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن هناك حصادا كبيرا للبنان والمنطقة دُفع ثمنه دماء مشيرا إلى أن المسؤولية حاليا هي في الحفاظ عليه وحمايته بقوة.

ولفت الأمين العام إلى أن الشعب اللبناني يجب أن يقارب استحقاق الانتخاب بمسؤولية عالية "فهذا مصيرهم الوطني والمحلي".

وقال في كلمة تلفزيونية نقلتها قناة "المنار" اللبنانية إنه "عندما تبدأ السفارة الأمريكية والسعودية الحديث عن تشكيل اللوائح والدعم المالي فمن أهم المناطق المفتوحة العين عليها بعلبك الهرمل ومسؤوليتنا واضحة تجاه ذلك".

وأضاف في كلمته: "هل ننتخب أشخاصا يسلمون البلد للأمريكي والنفط للإسرائيلي ويتآمرون على مقاومتنا ويراكمون ديونا ولا يعالجون الاقتصاد؟ هذا سؤال على المستوى الوطني وليس مستوى الدائرة والخدمات المباشرة".

ومضى نصر الله قائلا: "لكي تحمي إنجاز دماء أبنائك استمرارية المقاومة أنت أولى أن تعطي صوتك لتحميها".

وأردف قائلا: "اليوم أكثر من أي وقت مضى بعد التجربة مع الإسرائيلي ومع التكفيري والتحرير الأول والثاني هناك أكثرية شعبية لبنانية تؤمن بالمقاومة كأحد عناصر القوة في المعادلة الذهبية".