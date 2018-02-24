قتلى وجرحى في تفجيرين استهدفا معسكر مكافحة الإرهاب في عدن جنوبي اليمن

قتل وأصيب العشرات في تفجير انتحاري بسيارتين مفخختين استهدفتا، مساء اليوم السبت، مقر قوات مكافحة الإرهاب بمنطقة التواهي في مدينة عدن جنوبي اليمن.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER مصدر عسكري: تسهيل هروب قائد الحرس الجمهوري إلى عدن

وقالت مصدر محلي في تصريح لـ" سبوتنيك "، إن هجوماً انتحارياً مزدوج استهدف مقر مكافحة الإرهاب بمديرية التواهي في عدن جنوبي اليمن، "حيث هاجمت سيارتين مفخختين استهدفت الأولى مقر مكافحة الإرهاب والثانية حاولت استهداف مقر المجلس الانتقالي الجنوبي وانفجرت قبل الوصول للبوابة".

وأفاد المصدر في محافظة عدن، بأن "انتحاريا يعتقد أنه من تنظيم القاعدة هاجم بسيارة مفخخة مساء اليوم، بوابة مقر جهاز مكافحة الإرهاب في حي جولدمور بمديرية التواهي، أعقبه اقتحام سيارة أخرى يقودها انتحاري البوابة، لينفجر داخل المقر".

ووفقاً للمصدر، خلف الهجوم قتلى وجرحى، وأن سيارات إسعاف شوهدت تنقل الضحايا، مشيراً إلى أن إطلاق نار كثيف أعقب الهجوم، فيما يبدو أن مجموعة مسلحة تابعة للمهاجمين اشتبكت مع حراسة المقر الأمني.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من التقاء أعضاء فريق المبعوث الأمم الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم أعضاء من "المجلس الانتقالي الجنوبي" المشكل في محافظة عدن جنوب اليمن.