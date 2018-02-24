"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين في عدن بجنوب اليمن (صورة)

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجومين بسيارتين مفخختين نفذهما انتحاريان على مقر إدارة مكافحة الإرهاب، والمكتب الإعلامي لإدارة الأمن، في محافظة عدن جنوبي اليمن، ما أسفر عن سقووط عدد من القتلى والجرحى.

© REUTERS/ FAWAZ SALMAN قتلى وجرحى في تفجيرين استهدفا معسكر مكافحة الإرهاب في عدن جنوبي اليمن

ونقلت وكالة "رويترز" عن منفذ إعلامي تابع لـ" داعش "، أن "التنظيم الإرهابي أعلن مسؤوليته عن تفجيرين انتحاريين بسيارتين ملغومتين في عدن جنوب اليمن".

وكان العشرات سقطوا بين قتلى وجرحى في تفجير انتحاري بسيارتين مفخختين استهدفتا، مساء اليوم السبت، مقر قوات مكافحة الإرهاب بمنطقة التواهي في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وقالت مصدر محلي في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن هجوماً انتحارياً مزدوج استهدف مقر مكافحة الإرهاب بمديرية التواهي في عدن جنوبي اليمن، "حيث هاجمت سيارتين مفخختين استهدفت الأولى مقر مكافحة الإرهاب والثانية حاولت استهداف مقر المجلس الانتقالي الجنوبي وانفجرت قبل الوصول للبوابة".