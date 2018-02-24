مواطنون سوريون يطالبون الجيش بـ"عدم التهاون" مع الإرهابيين (فيديو)

وصف مواطنون سوريون سقوط القذائف الصاروخية على مدينة دمشق وريفها بـ"العمل الإجرامي الذي تمارسه المجموعات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية ضد المدنيين والسكان الآمنين".

© REUTERS/ BAZ RATNER الغوطة الشرقية ترسل 50 قذيفة متنوعة على أحياء سكنية بدمشق وريفها

وأكد المواطنون صمودهم في وجه الإرهاب والقذائف جنبا إلى جنب مع الجيش العربي السوري.

وأشار مواطنون في فيديو مصور، نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" على موقعها الإلكتروني، إلى أهمية متابعة حياتهم اليومية بشكل عادي مهما أطلقت تلك المجموعات المتواجدة في الغوطة من قذائف هاون وصاروخية.

وقالت سيدة سورية: "نحن صامدون برجالنا ونساءنا وبدمائنا مهما أطلقوا قذائف.. وصابرين ومهما فعلوا سوف تبقى سوريا قوية".

وطالب آخرون بضرورة متابعة الجيش السوري لعملياته ضد الإرهابيين و"الدواعش"، مؤكدين ضرورة الحل العسكري لهذه المسألة.

ووصف البعض الإرهابيين بالعملاء الذين ينفذون أجندة الولايات المتحدة الأمريكية، راجين عدم التهاون أو التسامح معهم.