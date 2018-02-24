مقتل وإصابة 6 مدنيين في قصف تركي على منطقة عفرين

وأشارت إلى أن الهجوم التركي أدى إلى "تهجير آلاف المدنيين من منازلهم في قرى منطقة عفرين بحثا عن النجاة من جحيم القصف العنيف الذي تنفذه القوات التركية والمجموعات الأخرى معها".
وذكرت "سانا" في وقت سابق من اليوم السبت أن تركيا صعدت "عدوانها" والقصف بالمدفعية والصواريخ على القرى في نواحي شيران وجنديرس و معبطلي بمنطقة عفرين ما أسفر عن مقتل مدني وأضرار مادية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم والبنى التحتية.
إلى ذلك خرج المئات من أهالي عفرين في مظاهرة وسط المدينة احتجاجا على "العدوان التركي" حيث رفع فيها عشرات الأطفال كتبت عليها "أوقفوا القصف على عفرين" و"لا لقتل الأطفال" و"نريد فتح المدارس لأطفالنا".
يشار إلى أنه ومنذ بدء الحرب التركية على عفرين في الـ 20 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي توقفت مئات المدارس في المنطقة عن استقبال الطلاب بسبب استهداف القرى والبلدات والبنى التحتية والخدمية ولاسيما المدارس والأفران ومحطات ضخ المياه وتحويل الكهرباء.
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