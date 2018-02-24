"أنصار الله" تفرج عن 49 عسكرياً من قوات الرئيس اليمني السابق

أفرج "أنصار الله" (الحوثيون) عن 49 من العسكريين التابعين لقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بعد أكثر من شهرين ونصف من احتجازهم على خلفية مواجهات ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

صنعاء — سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي يديرها "أنصار الله"، عن مدير السجن الحربي، العقيد محمد الشهاري، اليوم السبت، أن الإفراج يأتي ضمن قرار العفو العام الذي أصدره رئيس المجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، في 21 ديسمبر 2017.

وأشار العقيد الشهاري إلى أن لجنة مالية تابعة لوزارة الدفاع باشرت عملها في تسليم رواتب العسكريين الموقوفين.

يذكر أن مواجهات دامية دارت مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي بين مسلحي "أنصار الله" وقوات صالح في صنعاء، وعمران، والمحويت، وحجة أسفرت عن مقتل الرئيس اليمني السابق، والأمين العام لحزب المؤتمر، عارف عوض الزوكا، ونحو 240 آخرين وإصابة 420.

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تقود تحالفا عربيا بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد "الحوثيين"، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش".

وأسفر النزاع في اليمن، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.